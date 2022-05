Italia | Mancini | “Eliminazione dal Mondiale pesa ancora L’ipotesi ripescaggio…”

Advertising

Paroladeltifoso : Italia, Mancini: “Possibile ripescaggio? Ecco cosa ne penso…” - ColorsSounds : RT @CalcioFinanza: Mancini: «Italia ripescata ai Mondiali? Se qualcuno si ritira c’è il ranking» - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'In questi giorni parlerò con Chiellini, mi sembra voglia giocare all'estero' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'In questi giorni parlerò con Chiellini, mi sembra voglia giocare all'estero' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'In questi giorni parlerò con Chiellini, mi sembra voglia giocare all'estero' -

Commenta per primo Il tecnico dell'Robertoha parlato a margine della Hall of Fame del calcio italiano a Firenze: 'Lo stage dei prossimi tre giorni a Coverciano ci consentirà di vedere ragazzi che non abbiamo mai avuto ...Sui prossimi impegni della Nazionale invece si esprime così Roberto: '- Argentina sarà sicuramente una partita affascinante perché si incontreranno i campioni del Sudamerica e quelli ...Lo ha detto il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini, a margine della cerimonia della Hall of Fame, in corso a Palazzo Vecchio a Firenze, a proposito della vittoria dello scudetto del Milan.Gli azzurri, intanto, si troveranno domani per il consueto stage presso il Centro tecnico di Coverciano: per Mancini sarà un'opportunità "innanzitutto poter vedere ragazzi che non abbiamo mai avuto la ...