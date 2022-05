Furti di rame da 2 milioni di euro, 15 arresti tra Napoli e Caserta (Di lunedì 23 maggio 2022) Sgominate due bande criminali dedite ai Furti di rame. Tutti di nazionalità rom. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca e della Stazione di Grazzanise hanno messo a segno 15 arresti su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere. I destinatari dei provvedimenti sono gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Sgominate due bande criminali dedite aidi. Tutti di nazionalità rom. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca e della Stazione di Grazzanise hanno messo a segno 15su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere. I destinatari dei provvedimenti sono gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

