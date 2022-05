"Falcone e Borsellino dimostrarono che la mafia non era imbattibile" (Di lunedì 23 maggio 2022) AGI - “Sono trascorsi trent'anni da quel terribile 23 maggio allorché la storia della nostra Repubblica sembrò fermarsi come annientata dal dolore e dalla paura”. Sergio Mattarella ricorda a Palermo la strage di Capaci e quel “silenzio assordante dopo l'inaudito boato” che “rappresenta in maniera efficace il disorientamento che provò il Paese di fronte a quell'agguato senza precedenti, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani”. Ma a tre decenni di distanza può anche ricordare che “al contrario di quanto avevano immaginato gli autori del vile attentato, allo smarrimento iniziale seguì l'immediata reazione delle Istituzioni democratiche”. La democrazia reagì a quella ferocia “con la forza degli strumenti propri dello Stato di diritto” e “la società civile non accettò di subire in silenzio quella ... Leggi su agi (Di lunedì 23 maggio 2022) AGI - “Sono trascorsi trent'anni da quel terribile 23 maggio allorché la storia della nostra Repubblica sembrò fermarsi come annientata dal dolore e dalla paura”. Sergio Mattarella ricorda a Palermo la strage di Capaci e quel “silenzio assordante dopo l'inaudito boato” che “rappresenta in maniera efficace il disorientamento che provò il Paese di fronte a quell'agguato senza precedenti, in cui persero la vita Giovanni, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani”. Ma a tre decenni di distanza può anche ricordare che “al contrario di quanto avevano immaginato gli autori del vile attentato, allo smarrimento iniziale seguì l'immediata reazione delle Istituzioni democratiche”. La democrazia reagì a quella ferocia “con la forza degli strumenti propri dello Stato di diritto” e “la società civile non accettò di subire in silenzio quella ...

