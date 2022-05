Agamenone-McDonald in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 maggio 2022) Francose la vedrà contro l’americano Mackenzienel primo turno del. L’italo-argentino, eliminato al turno decisivo delle qualificazioni dal ceco Kolar, è stato ripescato come lucky loser in virtù di alcuni forfait dell’ultimo minuto. Per lui si tratta del debutto ufficiale nel tabellone principale di un torneo dello Slam. C’è subito un banco di prova importante contro lo statunitense, già da qualche anno fisso in top cento e protagonista a tutti gli effetti su circuito maggiore.cercherà di sfruttare le sue occasioni, consapevole di potersela giocare sulla sua superficie preferita. Qualche settimana fa ha anche conquistato il Challenger di Roma Garden battendo Gian Marco Moroni nell’ultimo atto. Non a caso i bookmakers non lo danno per ...