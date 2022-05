Salernitana, Nicola: “Siamo diventati squadra velocemente, credo sia meritata. Sul futuro…” (Di domenica 22 maggio 2022) Salernitana Nicola – Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo la salvezza ottenuta. “E’ stata una ultima partita difficile per entrambe le squadre che erano in lotta per la salvezza, sono contento per questo pubblico, direttore e presidente. Non era facile forse l’abbiamo sentita anche più del dovuto perché quello che abbiamo fatto c’è costato fatica, sudore. Sono davvero contento di ciò che abbiamo fatto. Si aspettava un finale del genere? In generale nello sport puoi solo concentrarti per fare il tuo lavoro, poi è chiaro che dipende anche dagli altri. Non è venuta la partita che volevamo, abbiamo sbagliato anche tanti gol ma devo riconoscere che non era facile. Come si è arrivati a questa salvezza? La sintesi di cosa significa diventare ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)– Davide, allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo la salvezza ottenuta. “E’ stata una ultima partita difficile per entrambe le squadre che erano in lotta per la salvezza, sono contento per questo pubblico, direttore e presidente. Non era facile forse l’abbiamo sentita anche più del dovuto perché quello che abbiamo fatto c’è costato fatica, sudore. Sono davvero contento di ciò che abbiamo fatto. Si aspettava un finale del genere? In generale nello sport puoi solo concentrarti per fare il tuo lavoro, poi è chiaro che dipende anche dagli altri. Non è venuta la partita che volevamo, abbiamo sbagliato anche tanti gol ma devo riconoscere che non era facile. Come si è arrivati a questa salvezza? La sintesi di cosa significa diventare ...

