Incendio allo Zhukosvky | perché tanti incidenti in istituti strategici russi?

Advertising

NADIA028060682 : QUESTO ALTRA INFORMAZIONE CHE CONFERMA IMPEGNI DI DANUSKA-IREN CHE STA DISTRUGGENDO SULLA TERRA NON SOLO INFRASTRUT… - filippothiery : @andreamarc24 @_dajedepunta_ @2astellaadx ah se ad agosto me rompo una gamba e per 3 mesi non posso anda' allo stad… - PaxxyMat : @MTuriddu @ErranteItaliano @mlcr84 @giorgiogilestro Allo stesso tempo, l'industria chimica procede indisturbata.… -

LEVICO TERME . "Tutto si è risolto". A dirlo Emilio Perina , assessore del Comune levicense con delega alla Protezione civile sull'stabilimento d i Levico Acque . "Ringraziamo ancora una volta la macchina dei soccorsi per l'efficiente, il tempestivo e professionale intervento per gestire una situazione che sarebbe ...'Non abbiamo bisogno di alternativestatus di paese candidato all'Ue, non abbiamo bisogno di ... Ore 11.34nel principale centro aerospaziale russo Fiamme si sono sviluppate in una ...Dall’inizio della guerra le fiamme hanno avvolto diversi impianti. Se non è colpa del nemico sono malfunzionamenti imbarazzanti: spesso lo Stato tace ...LEVICO TERME. Sono diversi i vigili del fuoco entrati in azione in Valsugana per un incendio che coinvolge lo stabilimento di Levico Acque. L'allerta è scattata intorno alle 19 di oggi, sabato 21 magg ...