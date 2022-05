Ultime Notizie – Mali | italiani rapiti | altro figlio atteso lunedì alla Farnesina

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 21 maggio 2022) L’della coppia di, rapita incon il fratello, èmattina in. Salvo cambi di programma, secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicinefamiglia, Daniele incontrerà chi si occupa del caso. Il fratello Giovanni, 42 anni, testimone di Geova, si era trasferito da tempo nel paese africano (sebbene non iscritto all’Aire), mentre i genitori – papà Rocco di 64 anni e la mamma Maria Donata di 62 – sarebbero partiti per ilun paio di anni fa. Nessuna conferma che anche loro fossero testimoni di Geova. Da quanto trapela la coppia, poco prima della pandemia aveva deciso di andare a trovare ilGiovanni, testimone di Geova, che da tempo vive in ...