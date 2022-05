Martedì il ' Premio Bulgarelli' a Tonali e Raspadori

(Di sabato 21 maggio 2022) Si svolgeràprossimo, 24 maggio a Bologna (inizio alle 14.30), nella sede della Regione (Sala 20 Maggio), la cerimonia di assegnazione del '' per la stagione 2021 - 2022, ...

Si svolgerà martedì prossimo, 24 maggio a Bologna (inizio alle 14.30), nella sede della Regione (Sala 20 Maggio), la cerimonia di assegnazione del 'Premio Bulgarelli' per la stagione 2021 - 2022