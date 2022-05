In Australia vincono i laburisti: Anthony Albanese nuovo premier (Di sabato 21 maggio 2022) Il partito laburista Australiano si è aggiudicato le elezioni politiche, il premier uscente, il liberale Scott Morrison, verrà sostituito da Anthony Albanese, di origini italiane e che diverrà il primo capo del governo Australiano non anglo-celtico. Nel discorso tenuto nel quartier generale del partito dopo la vittoria Albanese ha detto: "Stasera il popolo Australiano ha votato per il cambiamento. Sono onorato di questa vittoria e di avere l'opportunità di servire come 31esimo premier dell'Australia". E ha aggiunto: "Insieme possiamo porre fine alle guerre climatiche" e cogliere l'opportunità di rendere "l'Australia una superpotenza di energia rinnovabile". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 21 maggio 2022) Il partito laburistano si è aggiudicato le elezioni politiche, iluscente, il liberale Scott Morrison, verrà sostituito da, di origini italiane e che diverrà il primo capo del governono non anglo-celtico. Nel discorso tenuto nel quartier generale del partito dopo la vittoriaha detto: "Stasera il popolono ha votato per il cambiamento. Sono onorato di questa vittoria e di avere l'opportunità di servire come 31esimodell'". E ha aggiunto: "Insieme possiamo porre fine alle guerre climatiche" e cogliere l'opportunità di rendere "l'una superpotenza di energia rinnovabile".

Advertising

pierofassino : I Laburisti ?????? vincono le elezioni in Australia e il loro leader Anthony Albanese sara il primo Primo Ministro di… - antoniorosato72 : Australia, vincono i Laburisti di Albanese: primo premier 'italiano' di un paese anglosassone. - nicomar2610 : RT @baffi_francesco: Mentre in Australia vincono le elezioni, per la prima volta, i laburisti ( contro i conservatori) noi rischiamo di es… - baffi_francesco : Mentre in Australia vincono le elezioni, per la prima volta, i laburisti ( contro i conservatori) noi rischiamo di… - giovamartinelli : Si può già dire che questo risultato elettorale segna anche la fine del programma SSN per la Royal Australian Navy… -