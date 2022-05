Taekwondo: Europei, Dell'Aquila bronzo nei 58 kg (Di venerdì 20 maggio 2022) Manchester, 20 mag. -(Adnkronos) - Vito Dell'Aquila vince la medaglia di bronzo nei 58 kg ai campionati Europei di Taekwondo di Manchester. Il 21enne pugliese, campione olimpico a Tokyo, si ferma ad un passo dalla finale, sconfitto al “golden score” dal francese Cyrian Ravet. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Manchester, 20 mag. -(Adnkronos) - Vitovince la medaglia dinei 58 kg ai campionatididi Manchester. Il 21enne pugliese, campione olimpico a Tokyo, si ferma ad un passo dalla finale, sconfitto al “golden score” dal francese Cyrian Ravet.

