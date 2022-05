Sos degli esorcisti: “Sempre più soli e oberati dal super-lavoro” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – esorcisti sull’orlo di una crisi di nervi. E’ l’amara realtà che emerge da una dettagliata e capillare indagine fatta sull’esorcismo nella Chiesa Cattolica diffusa dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum dove si è svolto l’incontro annuale di esorcisti arrivati da tutto il mondo. Ebbene, dalle interviste svolte in Italia emerge come gli esorcisti chiamati a lottare contro il demonio con le preghiere di liberazione siano Sempre più stressati, isolati, subissati da richieste di indemoniati o presunti tali, divisi tra esorcismi e il disbrigo del lavoro in parrocchia. In una parola: i nostri esorcisti sono oberati dal super lavoro. L’indagine svela la condizione di isolamento degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) –sull’orlo di una crisi di nervi. E’ l’amara realtà che emerge da una dettagliata e capillare indagine fatta sull’esorcismo nella Chiesa Cattolica diffusa dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum dove si è svolto l’incontro annuale diarrivati da tutto il mondo. Ebbene, dalle interviste svolte in Italia emerge come glichiamati a lottare contro il demonio con le preghiere di liberazione sianopiù stressati, isolati, subissati da richieste di indemoniati o presunti tali, divisi tra esorcismi e il disbrigo delin parrocchia. In una parola: i nostrisonodal. L’indagine svela la condizione di isolamento...

