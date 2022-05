Paolo del Debbio mai così: non riesce a controllarsi, gesto shock verso il pubblico [VIDEO] (Di venerdì 20 maggio 2022) Durante la diretta di Dritto e Rovescio, Paolo del Debbio non è riuscito a trattenersi e ha compiuto un gesto inconsueto. La sua reazione è stata assurda Paolo del Debbio (Screen da Twitter)A Dritto e Rovescio sono ormai diversi mesi che si affronta il tema della guerra in Ucraina. Ciò che sta succedendo nel paese di Zelensky sta sconvolgendo l’opinione pubblica e le conseguenze sociali, economiche e culturali di questa guerra si stanno già riversando su tutta l’Europa. Paolo del Debbio, per scelta professionale, dà voce alle diverse opinioni che animano questo conflitto. Proprio durante la puntata in diretta di giovedì 19 maggio, Paolo del Debbio ha intervistato una giornalista russa dalle idee poco condivise, in studio. Durante la ... Leggi su specialmag (Di venerdì 20 maggio 2022) Durante la diretta di Dritto e Rovescio,delnon è riuscito a trattenersi e ha compiuto uninconsueto. La sua reazione è stata assurdadel(Screen da Twitter)A Dritto e Rovescio sono ormai diversi mesi che si affronta il tema della guerra in Ucraina. Ciò che sta succedendo nel paese di Zelensky sta sconvolgendo l’opinione pubblica e le conseguenze sociali, economiche e culturali di questa guerra si stanno già riversando su tutta l’Europa.del, per scelta professionale, dà voce alle diverse opinioni che animano questo conflitto. Proprio durante la puntata in diretta di giovedì 19 maggio,delha intervistato una giornalista russa dalle idee poco condivise, in studio. Durante la ...

