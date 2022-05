Ovetti Kinder con salmonella: sono 369 bambini contagiati nel mondo. I dati definitivi (Di venerdì 20 maggio 2022) Chiuso lo stabilimento della Ferrero: nel mondo sale a 369 il numero di bambini contagiati dagli Ovetti Kinder con salmonella, solo in Europa sono 324. Il primo allarme risale al 21 dicembre scorso, quando nel Regno Unito è stato registrato il primo caso di intossicazione alimentare da salmonella legata ad un prodotto della Ferrero, proveniente dallo stabilimento di Arlon (in Belgio). Nel frattempo, la produzione è stata sospesa e l’azienda ha chiuso i battenti per effettuare tutte le operazioni necessarie alla sanificazione alimentare. Potrebbe riattivarsi già dal mese prossimo, ma attualmente l’indagine interna è ancora aperta. Rincuora sapere che Intanto, l’ECDC (il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha monitorato i ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 20 maggio 2022) Chiuso lo stabilimento della Ferrero: nelsale a 369 il numero didaglicon, solo in Europa324. Il primo allarme risale al 21 dicembre scorso, quando nel Regno Unito è stato registrato il primo caso di intossicazione alimentare dalegata ad un prodotto della Ferrero, proveniente dallo stabilimento di Arlon (in Belgio). Nel frattempo, la produzione è stata sospesa e l’azienda ha chiuso i battenti per effettuare tutte le operazioni necessarie alla sanificazione alimentare. Potrebbe riattivarsi già dal mese prossimo, ma attualmente l’indagine interna è ancora aperta. Rincuora sapere che Intanto, l’ECDC (il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha monitorato i ...

