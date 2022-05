Investcorp si tira indietro: stop all’offerta per il Milan (Di venerdì 20 maggio 2022) Il fondo con sede in Bahrein Investcorp rinuncia al Milan. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, Investcorp ha sospeso i suoi piani per l’acquisto per il club rossonero. Una decisione che arriva a seguito di un raffreddamento dei rapporti tra le parti, evidente negli ultimi giorni soprattutto dopo l’inserimento di RedBird. La fonte ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) Il fondo con sede in Bahreinrinuncia al. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters,ha sospeso i suoi piani per l’acquisto per il club rossonero. Una decisione che arriva a seguito di un raffreddamento dei rapporti tra le parti, evidente negli ultimi giorni soprattutto dopo l’inserimento di RedBird. La fonte ha L'articolo

