Il più grande radiotelescopio al mondo raddoppierà la sua potenza

Alma, il più grande radiotelescopio del mondo nel cuore del deserto di Atacama, nel Nord del Cile, punta a raddoppiare la sua capacità di acquisire immagini dell'universo entro il 2030, dopo aver chiuso 6 mesi durante la pandemia di Covid-19. Il radiotelescopio cattura l'universo grazie a 66 antenne a oltre 5mila metri sul livello del mare, in condizioni perfetta per ottenere maggiore nitidezza. Inoltre, c'è un cuore tecnologico tutto italiano nel sistema di controllo delle antenne europee di Alma, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, situato al centro del complesso di otto osservatori radio di tutto il mondo che hanno formato un unico telescopio virtuale chiamato EHT e che ha fotografato il primo buco nero sulla Via Lattea.

