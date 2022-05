(Di venerdì 20 maggio 2022) Sgominatache raggirava glinel nostro Paese, costringendoli a consegnare denaro a donne romene. Il blitz è scattato in Italia, Romania e Olanda. L’inchiesta coordinata dalla Procura di Locri ha portato a 13 mandati di cattura europei e 3 ordinanze di custodia cautelare in Germania. Quindici le vittime finora accertate nell'operazione denominata "Transilvania", eseguita dai Carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Reggio Calabria e dall'Europol. Si tratta di un'associazione a delinquere finalizzata ad una serie di gravi reati come la circonvenzione di persone incapaci, estorsione, ricettazione e riciclaggio dei proventi illeciti.

Advertising

Agenzia_Ansa : Estorsioni e raggiri ad anziani, sgominata una banda internazionale. Operazione tra Calabria, Romania, Olanda e Ger… - SkyTG24 : Estorsioni e raggiri ad anziani, colpita banda internazionale: 16 misure cautelari - interrisnews : Gli #anziani venivano minacciati e truffati di tutti i loro risparmi ?? #20maggio - Marilenapas : RT @ilpost: Sono state arrestate 16 persone accusate di far parte di una rete criminale internazionale impegnata in estorsioni e raggiri ai… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Estorsioni e raggiri ad anziani, sgominata una banda internazionale. Operazione tra Calabria, Romania, Olanda e Germania:… -

... anziana rapinata dopo prelievo bancomat: arrestato 67enne Il 'modus operandi' dell'organizzazione consisteva in minacce e ricatti che si trasformavano in vere e propriese la vittima, una ...Reggio Calabria,ad anziani: alle vittima dose quasi letale di valium causando anche due infarti nei giorni ... trasformatesi in taluni casi in vere e proprieallorquando la vittima, ...Il profilo della vittima designata è quasi sempre lo stesso: anziano ottuagenario, solo, lontano dai figli, quando vedovo, comunque desideroso di un affetto, quantomeno di un’amicizia. Dall’altra part ...Il vertice dell'organizzazione si trova in Romania con basi operative in Calabria e, in particolare, nei territori di Reggio e dei Comuni di Bianco, Melito di Porto Salvo, Siderno, Rosarno, Bovalino ...