"RI-Valutare la sicurezza", all'Iti Ferraris di Scampia la finale del bando nazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Presentato alla stampa e alle istituzioni il 19 febbraio del 2020 nel corso di una conferenza stampa svoltasi all'Hotel Royal di Napoli, poi sospeso per le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19, giunge oggi al nastro di arrivo la nona edizione del bando nazionale "RI-Valutare la sicurezza" organizzato dall'Iti G. Ferraris di Scampia, guidato dal Dirigente Scolastico Saverio Petitti, in collaborazione con la AIP&P (Associazione Italiana Prevenzione e Protezione), in partnership con il Comune di Napoli, la Federazione dei Cavalieri del Lavoro, l'ispettorato nazionale del Lavoro Area Sud, l'Adecco e Federmanager. La cerimonia di premiazione si terrà domani, venerdì 20 maggio dalle 10,00 alle 13,00, nell'Auditorium dell'istituto napoletano.

