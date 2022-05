Protagonisti del film "Le otto montagne", presentato a Cannes, regalano una performance da Palma d'oro raccontando una storia in cui hanno messo tanto di sé (Di giovedì 19 maggio 2022) Un film su un’amicizia indissolubile, sull’elaborazione del lutto, sul posto che ciascuno cerca dentro di sé e nel mondo. Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, in concorso a Cannes, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti e interpretato dai nostri Alessandro Borghi e Luca Marinelli (che ritornano a lavorare insieme dopo Non essere cattivo), è il racconto del viaggio interiore di Pietro e Bruno. Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sono ancora i Diavoli della finanza guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 maggio 2022) Unsu un’amicizia indissolubile, sull’elaborazione del lutto, sul posto che ciascuno cerca dentro di sé e nel mondo. Ledi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, in concorso a, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti e interpretato dai nostri Alessandro Borghi e Luca Marinelli (che ritornano a lavorare insieme dopo Non essere cattivo), è il racconto del viaggio interiore di Pietro e Bruno. Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sono ancora i Diavoli della finanza guarda le foto ...

Advertising

borghi_claudio : Ora a #èlitaliachevogliamo due protagonisti della lotta contro la riforma del catasto ovvero il Presidente di… - AnnaCar88368232 : RT @pesceinrete: Tradizioni, sostenibilità e gusto nei mari della Terra d’Arneo. Il 20 maggio una giornata per celebrare il #mare, i suoi p… - marina82854013 : RT @Giupdis: @Palazzo_Chigi Per il momento siete protagonisti di uno dei momenti più bui del dopoguerra - pesceinrete : Tradizioni, sostenibilità e gusto nei mari della Terra d’Arneo. Il 20 maggio una giornata per celebrare il #mare, i… - PoliTOnews : RT @radioanchio: #19maggio con @giorgiozanchini @Radio1Rai in diretta dal @SalonedelLibro 7.30 #draghi su #ucraina,strategia #ue #energia:… -