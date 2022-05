L’episodio finale di Stranger Things 4 durerà due ore, e non sarà il solo lungo quanto un film (Di giovedì 19 maggio 2022) Il finale di Stranger Things 4 sarà un evento speciale, non solo perché chiude una stagione preparando il terreno per l’ultimo capitolo, ma soprattutto perché durerà ben due ore. Un doppio episodio, o se vogliamo un film, la cui durata è dovuta al fatto che la trama della stagione si è espansa notevolmente rispetto alle precedenti. In pratica l’intera sceneggiatura dei fratelli Matt e Ross Duffer non ci stava nella durata regolamentare degli episodi, tanto da dover ampliare non solo il finale, che corrisponde al nono episodio, ma anche un altro episodio della stagione. Di conseguenza sia il finale di Stranger Things 4 che il settimo episodio sembreranno un film ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Ildiun evento speciale, nonperché chiude una stagione preparando il terreno per l’ultimo capitolo, ma soprattutto perchében due ore. Un doppio episodio, o se vogliamo un, la cui durata è dovuta al fatto che la trama della stagione si è espansa notevolmente rispetto alle precedenti. In pratica l’intera sceneggiatura dei fratelli Matt e Ross Duffer non ci stava nella durata regolamentare degli episodi, tanto da dover ampliare nonil, che corrisponde al nono episodio, ma anche un altro episodio della stagione. Di conseguenza sia ildi4 che il settimo episodio sembreranno un...

