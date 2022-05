Il mio blackout a Milano e la prima legge della soncidinamica

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 maggio 2022) Senza l’elettricità non si può fare niente, ha appreso la generazione per cui il mondo è iniziato allorché essa generazione s’è aperta un account social, allorché la tv le ha fornito il di essa unico apprendimento (si fa per dire) e la sola capacità di contestualizzazione (si fa sempre per dire): se il mondo compare in una serie televisiva, è quasi come se comparisse nelle tue notifiche social. Guardavano The Gilded Age e strabiliavano: ma tu guarda, questi avevano le crinoline ma non potevano ricaricare il telefono, ma tu guarda, un giorno le lampadine e fino al giornoniente, ma pensa te. Senza l’elettricità non si può fare niente, penso ogni volta che entro in una stanza d’albergo e constato che le prese sono sempre troppo lontane, troppo basse, dislocate in posti troppo inutili. Sono dodici anni (e sto usando carità interpretativa e calcolando solo da quando ...