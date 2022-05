(Di giovedì 19 maggio 2022) Pernei giorni scorsi si è conclusa definitivamente l’esperienza aldei Famosi 2022.la moglie Laura Maddaloni, è toccato a lui abbandonare l’Honduras per volere del pubblico da casa che si è espresso tramite consueto televoto. Nelle passate ore,ha rotto il silenzio rispondendo alle domande dei fan sul profilo Instagram... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pernei giorni scorsi si è conclusa definitivamente l'esperienza all' Isola dei Famosi 2022 . Dopo la moglie Laura Maddaloni , è toccato a lui abbandonare l'Honduras per volere del pubblico ...Marco Mansueto, il Sindaco Rizzo e i Consiglieri Raffaele Di Gregorio, DalilaMigliorino e Gianmarco Rodio. Nel corso della cerimonia il Presidente Roncelli ha ufficializzato l'...Clemente Russo dopo l’Isola svela quanti chili ha perso, chi lo ha deluso e il possibile vincitore (secondo lui).Clemente Russo dopo l'Isola dei Famosi 2022 è tornato sui social: "Ci sono rimasto un po' male e forse quello che non rifarei è qualche litigio".