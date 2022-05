(Di mercoledì 18 maggio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercandotv. Il match è valido per la finale della UEFA Europa, in programma a Tirana mercoledì 25 maggio 2022, con calcio d’inizio fissato per le ore 21. Dopo trent’anni circa dall’ultima volta. Oltre sessant’anni dopo la prima e unica L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Conference League, dove vedere Roma Feyenoord tv streaming gratis: Se hai cliccato su q… - Enzolott : @mirkocalemme Io ancora non ho capito che cosa è la conference League, sembra quasi un Intertoto - Fantacalcio : Conference League, apertura ai tifosi all'Olimpico: il comunicato della Roma - ASeven_91 : Leggo continue 'Snobbature' sia sull'Europa League che sulla conference. Anche stasera. D'altronde non la vinciamo… -

... ultima giornata di campionato, mentre il 25 aprile verrà di nuovo protagonisti i tifosi della Roma che accorreranno per seguire sui maxischermi la finale didi Tirana contro il ...La finale disarà trasmessa anche all'Olimpico di Roma. Per i tifosi giallorossi che non potranno vedere la partita a Tirana, dunque, ci sarà la possibilità di assistere insieme nello stadio di ...La Roma è attesa mercoledì 25 maggio a Tirana dall’importantissima finale di Conference League. I ragazzi di José Mourinho sono concentrati solo ed esclusivamente su questa sfida e sulla conquista di ...Il club di Rotterdam ha raggiunto il luogo del ritiro in Portogallo. L'estremo difensore è fermo da due mesi. Prova a esserci anche Malacia ...