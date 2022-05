Che sorpresa, la transumanza torna in centro a Bergamo - Il video (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il video sui social Una lettrice ha condiviso la magia del passaggio di un gregge di pecore in via Verdi a Bergamo. Boom di like e condivisioni sulla nostra pagina Facebook e nei reel di Instagram. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilsui social Una lettrice ha condiviso la magia del passaggio di un gregge di pecore in via Verdi a. Boom di like e condivisioni sulla nostra pagina Facebook e nei reel di Instagram.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes: 'Serve un nuovo Chaplin'. Standing ovation per lui che cita Il… - CremoniniCesare : Oggi è venuta la CARLA ?? a trovarci a sorpresa durante le prove. Ci ha portato la sua dolcezza e la solita allegria… - GuidoDeMartini : ?? SPERANZA SULLA 4ª DOSE: I NUMERI DEVONO «NECESSARIAMENTE» CRESCERE ?? Qualunquemente! Come diceva Cetto… ?? Speran… - cencio04878087_ : RT @elisaronconn: ?????? Mando una sorpresa a qualcuno che lascia like e retwitta ?? - FrancescoRigh10 : RT @analistapercaso: La forza distruttiva di @GiuseppeConteIT è stata una gradita sorpresa. Non avrei mai pensato che un anonimo avvocato d… -