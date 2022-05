Sconti Trenitalia per i concerti di Vasco Rossi, come acquistare i biglietti (Di martedì 17 maggio 2022) Sono disponibili Sconti Trenitalia per i concerti di Vasco Rossi, in programma tra maggio e giugno. Al tour del Blasco ormai manca sempre meno: la prima, attesa, tappa è quella in programma a Trento presso Trentino Music Arena il pRossimo 20 maggio. Sono attese 120.000 persone per una data-evento indimenticabile che si preannuncia irrinunciabile. Qualora, però, non vi fosse possibile raggiungere la città di Trento, Vasco Rossi si esibirà in concerto a Milano e Imola a maggio per poi riprendere la tournée a giugno. Sono in programma concerti a Firenze e Napoli prima una doppia data a Roma. A seguire, il tour toccherà le città di Messina, Bari e Ancona, per terminare a Torino il 30 giugno con un concerto allo Stadio Olimpico ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Sono disponibiliper idi, in programma tra maggio e giugno. Al tour del Blasco ormai manca sempre meno: la prima, attesa, tappa è quella in programma a Trento presso Trentino Music Arena il pmo 20 maggio. Sono attese 120.000 persone per una data-evento indimenticabile che si preannuncia irrinunciabile. Qualora, però, non vi fosse possibile raggiungere la città di Trento,si esibirà in concerto a Milano e Imola a maggio per poi riprendere la tournée a giugno. Sono in programmaa Firenze e Napoli prima una doppia data a Roma. A seguire, il tour toccherà le città di Messina, Bari e Ancona, per terminare a Torino il 30 giugno con un concerto allo Stadio Olimpico ...

