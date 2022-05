Musk non esclude l’accordo su Twitter a un prezzo più basso (Di martedì 17 maggio 2022) NEW YORK – Musk non esclude l’accordo su Twitter a un prezzo inferiore rispetto ai 44 miliardi di dollari offerti. Lo ha detto lo stesso Musk, secondo quanto riportano i media. Nelle scorse settimane si era diffusa la notizia che la nota piattaforma di social network e il fondatore di Tesla avevano raggiunto l’accordo sull’acquisizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Elon Musk acquista Twitter Economia italiana a rischio con i dazi di Trump Dazi di Trump affondano le Borse mondiali: crolla l’Asia Proiezioni Commissione europea su 2019 2020 Italia Crollo di ricerche per gli smartphone Huawei Huawei investirà in Italia entro il 2021 ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 17 maggio 2022) NEW YORK –nonsua uninferiore rispetto ai 44 miliardi di dollari offerti. Lo ha detto lo stesso, secondo quanto riportano i media. Nelle scorse settimane si era diffusa la notizia che la nota piattaforma di social network e il fondatore di Tesla avevano raggiuntosull’acquisizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ElonacquistaEconomia italiana a rischio con i dazi di Trump Dazi di Trump affondano le Borse mondiali: crolla l’Asia Proiezioni Commissione europea su 2019 2020 Italia Crollo di ricerche per gli smartphone Huawei Huawei investirà in Italia entro il 2021 ...

