«E' il discount di Jennifer Lopez». Malgioglio si scusa alla tv spagnola per i commenti all'ESC su Chanel – Video (Di martedì 17 maggio 2022) Cristiano Malgioglio Dopo essere finito nella bufera per le critiche all'Eurovision Song Contest ai danni della cantante spagnola Chanel, in gara nella kermesse canora con il brano SloMow, Cristiano Malgioglio ha cercato di mettere un punto sulla questione. Nelle scorse ore, il paroliere si è infatti scusato ufficialmente con la donna che, durante il commento di sabato scorso con Gabriele Corsi e Carolina di Domenico, aveva definito "il discount di Jennifer Lopez". Parole 'da viperetta' ma ironiche che proprio non sono piaciute agli spagnoli, i quali hanno poi accusato Malgioglio di aver cercato di spingere gli italiani a non votare per la loro rappresentante. "Un abbraccio Chanel. Sono Cristiano ...

VitaDiLeoG : Non smetto di pensare a 'discount di Jennifer Lopez' per me assoluta verità - xWiseGirl : @lumomari Sì, perché gli spagnoli si sono offesi per il suo 'Jennifer Lopez del discount' (e anzi con lei ci è anda… - vanellopeb : @ERHeart4Art Ha definito la cantante spagnola una Jennifer Lopez da discount, in realtà niente di offensivo, ma app… - inziamitrust : @itsgebher Me le immagino le sue scuse: hai ragione darti della jennifer lopez effettivamente è stato un pò troppo… - pomoddoro : Comunque se malgiolio ha dovuto fare le scuse alla Jennifer Lopez del discount (perché per me sarà sempre così) a q… -