Covid Italia, 44.489 contagi e 148 morti: bollettino 17 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) Sono 44.489 i nuovi contagi da Covid in Italia oggi, 17 maggio 2022, secondo numeri e dati - regione per regione - del bollettino Covid di ministero della Salute e Protezione Civile. Si registrano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Sono 44.489 i nuovidainoggi, 172022, secondo numeri e dati - regione per regione - deldi ministero della Salute e Protezione Civile. Si registrano ...

Advertising

Adnkronos : Italia prima in Europa per morti settimanali legate al #COVID19, seconda nel mondo. L'ultimo aggiornamento dell'… - repubblica : Il Covid rallenta in Italia, ma aumenta la mortalità fra gli anziani vaccinati da molti mesi [di Elena Dusi] - repubblica : Covid, il bollettino: oggi in Italia 30.310 casi e 108 morti - Skarrozzz : RT @intuslegens: Amica che è stata in Turchia pochi mesi fa, in piena pandemia: «Nessuno usava la mascherina. I turchi non sapevano nemmeno… - RomanatoM : RT @intuslegens: Amica che è stata in Turchia pochi mesi fa, in piena pandemia: «Nessuno usava la mascherina. I turchi non sapevano nemmeno… -