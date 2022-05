Barcellona | spunta un nuovo club per Dembelé

Advertising

MomentiCalcio : Milan: Dopo il no alla Lazio, spunta l’interesse del Barcellona per Alessio Romagnoli - _SiGonfiaLaRete : #Koulibaly-#Barcellona, spunta la richiesta economica di ADL - ilnapolionline : Fabian Ruiz, il Barcellona sembrerebbe essersi arreso. Spunta l'ipotesi rinnovo - - LeBombeDiVlad : ???? #Barcellona , spunta un ex #Real per la difesa ??Ecco chi è #LBDV #LeBombediVlad #Calciomercato -

La società rossonera vuole rinforzare il centrocampo, tra i nomianche quello di un ex: trattativa non semplice. Non è un segreto che il Milan abbia in Renato ...preferito quella dele ...Commenta per primo Il Bayern Monaco dovrà ricostruire parte dell'attacco e secondo Sky Sport , un giocatore che piace ai bavaresi è Ousmane Dembelé del. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato. Barcellona, per la difesa spunta anche Kounde. Ma il Siviglia vuole il pagamento della clausola Ulteriori conferme dalla Catalogna sull’interesse del Barcellona per Alessio Romagnoli. Mundo Deportivo evidenzia come Xavi abbia richiesto un centrale difensivo mancino e il capitano del Milan soddis ...Il Bayern Monaco dovrà ricostruire parte dell'attacco e secondo Sky Sport, un giocatore che piace ai bavaresi è Ousmane Dembelé del Barcellona. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno e non h ...