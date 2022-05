Affare lampo | Paolo Zanetti vicino al ritorno in panchina!

(Di martedì 17 maggio 2022) Dopo l’annuncio dell’esonero di Iachini i nomi dei probabili futuri allenatori del Parma iniziano a diventare diversi, tra i tanti ne spunta qualcuno in particolare; il più accreditato è quello di, che dopo essere stato esonerato dal Venezia ora si ritrova senza panchina, mentre un altro è quello di Fabio Grosso. Senza alcun dubbio, però, il nome che fa sognare più di tutti è quello di Gattuso, che dopo aver concluso il suo anno al Napoli non ha più preso le redini di una squadra.Parma nomi-allenatore Il Parma però deve prima risolvere il contratto con Maresca, l’allenatore che aveva iniziato la stagione come tecnico della squadra ma fu esonerato a novembre in seguito ai risultati negativi conquistati. Tatiana Digirolamo

