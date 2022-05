Ucraina, il messaggio di Zelensky: sono in corso negoziati su Azovstal, anche per l’uscita dei militari (Di lunedì 16 maggio 2022) L’agenzia stampa Ukrinform ha riportato il contenuto di un videomessaggio diffuso Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha annunciato che sono stati attivati i negoziati con la Russia per far uscire le persone asserragliate nell’acciaieria Azovstal, a Mariupol. I negoziati riguarderebbero anche i combattenti ucraini che si trovano nella struttura: «Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da Azovstal. Ci occupiamo quotidianamente di questo. E la cosa principale è che gli accordi siano rispettati». Nelle scorse ore, Zelensky aveva spiegato invece che la Russia starebbe preparando un nuovo attacco in Donbass: «Siamo pronti a nuovi tentativi della Russia di attaccare il ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) L’agenzia stampa Ukrinform ha riportato il contenuto di un videodiffuso Volodymyr. Il presidente ucraino ha annunciato chestati attivati icon la Russia per far uscire le persone asserragliate nell’acciaieria, a Mariupol. Iriguarderebberoi combattenti ucraini che si trovano nella struttura: «Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da. Ci occupiamo quotidianamente di questo. E la cosa principale è che gli accordi siano rispettati». Nelle scorse ore,aveva spiegato invece che la Russia starebbe preparando un nuovo attacco in Donbass: «Siamo pronti a nuovi tentativi della Russia di attaccare il ...

