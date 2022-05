Napoli | la risposta del Manchester United sui '100' milioni per Osimhen

Advertising

sonoNAPnonITA : RT @RaffaeleDSa: Presidente e proprietario del Napoli dal lontano 2004. Mai particolarmente amato, ma stimato soprattutto nella prima parte… - manu67915486 : @RaffaeleDSa Non esiste una risposta secca, dipende dalle alternative. Esiste un fondo o un imprenditore serio che… - Simone43703788 : RT @RaffaeleDSa: Presidente e proprietario del Napoli dal lontano 2004. Mai particolarmente amato, ma stimato soprattutto nella prima parte… - jastemmonap1926 : RT @RaffaeleDSa: Presidente e proprietario del Napoli dal lontano 2004. Mai particolarmente amato, ma stimato soprattutto nella prima parte… - AnguissaFan : RT @RaffaeleDSa: Presidente e proprietario del Napoli dal lontano 2004. Mai particolarmente amato, ma stimato soprattutto nella prima parte… -

La sua, dopo Qui rido io, si riaffaccia in un ritratto epocale e di generazioni, che parla ... fu tutto: attore, musicista, performer, un'artista trascinante e modernissimo, la...... che non sono tante, di poter dare qualcheanche considerando gli investimenti che stiamo facendo in alcuni aspetti chiave come la manutenzione e il verde'. Lo ha detto il sindaco di, ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ieri ha rilasciato anche un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, mandata in onda oggi ...Spalletti dopo la vittoria contro il Genoa ha spiegato il programma per il futuro, i punti che porterà all'incontro con De Laurentiis.