Luigi Strangis ringrazia mamma e papà ad Amici 2022, la dedica alla famiglia: "Grazie a loro sono qui"

Luigi Strangis ringrazia mamma e papà ad Amici 2022 e dedica a tutta la sua famiglia la coppa dell'edizione numero 21 del programma di Maria De Filippi. Lo aveva promesso a suo padre, nel corso dell'incontro emozionante avvenuto in studio qualche giorno fa, durante le prove per la finale di Amici. Qualora avesse vinto il programma, avrebbe dedicato a lui, alla mamma e a tutta la famiglia la sua meritata vittoria. E non era così scontato che vincesse. Alle calcagna aveva il collega cantante Alex, tra i favoriti del programma e tra i preferiti del pubblico sovrano che ieri si è espresso attraverso il televoto. Già la finale del canto ha svelato ...

