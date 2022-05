L’Europa vara 195 Miliardi di Euro per innovazione energetica green per indipendenza da Russia

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022) Potrebbe essere per effetto della guerra contro l’Ucraina, o magari semplicemente la voglia di avvalersi di energia pulita e rinnovabile. Sta di fatto cheè al lavoro sulla bozza di un piano da quasi 200diper mettere un freno, anzi per finire definitivamente, l’importazione di combustibili fossi dallaentro 5 anni, il 2027. Unionepea – Adobe StockA dare la notizia è stata l’agenzia di stampa Reuters, secondo cui una prima bozza del provvedimento sarà pubblicata presumibilmente anche la prossima settimana. Si tratterebbe di una serie di leggi dell’Unionepea che andrebbero a unirsi a raccomandazioni non vincolanti per gli Stati membro da seguire per facilitare la fine di queste importazioni. Si sta già ...