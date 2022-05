Juventus, ad Allegri non basta Pogba: Arrivabene tenta il doppio colpo! (Di lunedì 16 maggio 2022) La dirigenza bianconera sembra voler fare suls serio in estate per costruire una rosa super competitiva. Allegri potrebbe avere un parco giocatori di assoluto livello per tentare l’assalto alla Champions League e a riprendere il campionato. : Sergej Milinkovic-Savic of SS Lazio Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non solo Pogba sarebbe nel mirino, ma anche e soprattutto Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è da sempre un chiodo fisso di Allegri che lo avrebbe già voluto nei suoi primi 5 anni alla Juve. Lotito spara alto ma la Vecchia Signora, con la capitalizzazione invernale, sembra non temere più le sue richieste esose. Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) La dirigenza bianconera sembra voler fare suls serio in estate per costruire una rosa super competitiva.potrebbe avere un parco giocatori di assoluto livello perre l’assalto alla Champions League e a riprendere il campionato. : Sergej Milinkovic-Savic of SS Lazio Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non solosarebbe nel mirino, ma anche e soprattutto Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è da sempre un chiodo fisso diche lo avrebbe già voluto nei suoi primi 5 anni alla Juve. Lotito spara alto ma la Vecchia Signora, con la capitalizzazione invernale, sembra non temere più le sue richieste esose.

juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri! LIVE: - MarcelloChirico : #Allegri ?? #Pogba Si sono sentiti. Il tecnico ???? ha anche chiesto alla dirigenza #Juventus di fare sforzo per r… - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa del Mister. Report fra poco come sempre su - ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? La #Juventus a pranzo con l'avvocatessa #Pimenta per #Pogba: si lavora al 1° grande affare del dop… - tuttosport : #Juve-#Lazio, la probabile formazione di #Allegri ?? -