Il turismo riparte in sella alle moto

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 maggio 2022) Unapuò essere utilizzata per molti scopi diversi: per esempio per lasciare l’auto in garage e “dribblare” il traffico, dimezzando i tempi per andare al lavoro; per contribuire a tagliare l’inquinamento; per fare sport, su una pista dacross o da velocità. Ma lapuò essere anche molto di più. Per esempio uno “strumento” grazie al quale moltissimi volontari (ciclisti) potrebbero percorrere i sentieri di montagna per fare un’opera di controllo, impedendo che vengano realizzate discariche abusive, o che possano propagarsi incendi, fino a portare, in casi d’emergenza, medicinali o vaccini, ma anche generi di prima necessità, in zone impervie altrimenti difficili da raggiungere… Tutte “facce” diverse delle due ruote che verranno mostrate nel corso di un convegno, organizzato a Bergamo a giugno, a corollario ...