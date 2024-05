Radiofrequenza - il segreto della pelle luminosa delle star al Met Gala

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Che cosa hanno in comune Kylie Jenner, Penelope Cruz, Karlie Kloss oltre a essere state tutte al Met 2024? Scopritelo

I trattamenti estetici non invasivi sono una scelta sempre più ap ...