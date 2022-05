Elina Svitolina presto mamma | se i figli arrivano nel pieno della carriera sportiva

(Di lunedì 16 maggio 2022) La tennista ucraina ha annunciato di aspettare una bambina dal marito, il francese Gael Monfils. Non sono molte le atlete che a meno di 28 anni, fra le prime 30 al mondo, si fermano per la maternità. C'è però anche chi è tornato e ha vinto tornei

