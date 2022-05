Congedo biennale per assistenza al familiare disabile: come si calcolano i due anni (Di lunedì 16 maggio 2022) ll Congedo biennale può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) llpuò essere riconosciuto alo affine entro il terzo grado convivente delin situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Congedo biennale per assistenza al familiare disabile: la documentazione da presentare in segreteria (tempi di rich… - orizzontescuola : Congedo biennale per assistenza al familiare disabile: la documentazione da presentare in segreteria (tempi di rich… - ProDocente : Congedo biennale per assistenza al familiare disabile: Il convivente more uxorio non è soggetto legittimato a fruir… - orizzontescuola : Congedo biennale per assistenza al familiare disabile: Il convivente more uxorio non è soggetto legittimato a fruir… - orizzontescuola : Congedo biennale per assistenza al familiare disabile: i soggetti legittimati alla fruizione -