Mercedesz Henger piange all’Isola per mamma Eva dopo l’incidente: i rapporti oggi (Di sabato 14 maggio 2022) L’arrivo di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi è avvenuto in concomitanza con un fatto tragico che ha coinvolto la madre Eva Henger ed il marito Massimiliano Caroletti. La coppia è stata infatti coinvolta in un brutto incidente stradale nel quale sono morte due persone. Mercedesz Henger piange all’Isola: il messaggio di mamma Eva dopo l’incidente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 14 maggio 2022) L’arrivo didei Famosi è avvenuto in concomitanza con un fatto tragico che ha coinvolto la madre Evaed il marito Massimiliano Caroletti. La coppia è stata infatti coinvolta in un brutto incidente stradale nel quale sono morte due persone.: il messaggio diEva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

