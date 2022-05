Jennifer Lopez | fiato sospeso intorno al “lato B” | Il mondo guarda | è tutto appeso a un filo

Leggi su newstv

(Di sabato 14 maggio 2022) Oltre alla carriera da cantante,ha una lunga (era attiva) carriera da attrice. Grazie alla sua bravura, ma anche… Tutti col. Una foto della bellissimasta facendo il giro del web. E in tanti vorrebbero fare qualcosa per far venire giù. Ma, purtroppo, non è possibile. E allora bisogna sperare che la situazione evolva da sola…, unche crea tensione Web SourceUn’artista mondiale. Ma anche un sogno erotico per tanti. A 52 anni,fa ancora impazzire i suoi milioni di fan. Non solo, quindi, per la sua arte e la sua musica. Ma anche per la sua bellezza. La cantante e attrice ...