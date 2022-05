Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi: chi è, età, padre, Instagram e vita privata (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Carmen di Pietro che gareggerà con l’adorato figlio Alessandro. View this post on Instagram A post shared by L'Isola dei Famosi (@isoladeiFamosi) Chi è il figlio di Carmen Di Pietro Si chiama Alessandro Iannoni ed è lui il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anchediche gareggerà con l’adorato. View this post onA post shared by L'Isola dei(@isoladei) Chi è ildiDiSi chiamaed è lui il ...

Advertising

zazoomblog : Isola dei Famosi Alessandro Iannoni crolla: Maria Laura lo consola - #Isola #Famosi #Alessandro #Iannoni - infoitcultura : Marialaura De Vitis finge con Alessandro Iannoni?/ Mamma Rossana 'Non so se le piace' - infoitcultura : Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis si baciano all’Isola dei Famosi: la reazione di Carmen Di Pietro - infoitcultura : Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni, il bacio all'Isola dei Famosi - infoitcultura : Isola dei Famosi, scatta il bacio per Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro fuori di sé -