Pnrr | siglata l’intesa Comune-sindacati per legalità | sicurezza e trasparenza negli appalti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –uniti in una campagna di prevenzione e contrasto alla corruzione nell’esecuzione delle opere pubbliche. L’afflusso di risorse finanziarie straordinarie nell’ambito delimpone, infatti, la più attenta vigilanza e attenzione per il corretto utilizzo di una ingente quantità di denaro proveniente dall’Europa. Seguendo le direttive e le raccomandazioni del Governo centrale, dunque, a Palazzo Mosti, il sindaco Clemente Mastella, il suo vice Francesco De Pierro e i Segretari provinciali Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un impegno formale per un’opera di moralizzazione e di controllo nella gestione degli. Importante la formaquesta mattina in Sala Giunta sulla, anche perchè il rischio di infiltrazioni della ...