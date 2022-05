Maria Paola Gaglione, il fratello condannato a 9 anni di carcere: l’ha uccisa dopo averla speronata con la moto e ha ferito il compagno (Di giovedì 5 maggio 2022) Osteggiava la relazione sentimentale tra la sorella e il compagno transgender, e quella notte, quando li vide insieme in sella a uno scooter, non esitò ad inseguirli con la moto provocando così il grave incidente in cui Maria Paola Gaglione perse la vita, a soli 21 anni. La Corte d’Assise di Napoli ha condannato a 9 anni e 6 mesi di carcere il 32enne Michele Antonio Gaglione, accusato dell’omicidio della sorella e del ferimento del compagno Ciro Migliore. I sostituti procuratori di Nola avevano chiesto 22 anni di carcere per l’omicidio volontario della donna e il tentato omicidio di Ciro, ma i giudici, accogliendo la tesi degli avvocati Giovanni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Osteggiava la relazione sentimentale tra la sorella e iltransgender, e quella notte, quando li vide insieme in sella a uno scooter, non esitò ad inseguirli con laprovocando così il grave incidente in cuiperse la vita, a soli 21. La Corte d’Assise di Napoli haa 9e 6 mesi diil 32enne Michele Antonio, accusato dell’omicidio della sorella e del ferimento delCiro Migliore. I sostituti procuratori di Nola avevano chiesto 22diper l’omicidio volontario della donna e il tentato omicidio di Ciro, ma i giudici, accogliendo la tesi degli avvocati Giov...

