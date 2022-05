Terremoto oggi Firenze, sismologo: “Sciami sismici di continuo in zona” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Scossa di Terremoto oggi in provincia di Firenze. L’area, dove alle 17.50 la terra ha tremato con una magnitudo tra 3.6 e 4.1, dice all’Adnkronos il direttore della sezione di Pisa dell’Ingv, Carlo Meletti, “è una zona, subito a Sud di Firenze, interessata da Sciami sismici e sequenze sismiche costanti, che vanno avanti settimane e mesi”. Il sismologo sottolinea che una sequenza abbastanza recente “è stata registrata a fine 2014 inizi 2015 ma sempre di bassa intensità” e senza danni. “Storicamente il sisma più forte registrato in quell’area è accaduto nel 1895, si trattò di un Terremoto molto forte e di magnitudo stimata 5.5.. “Quel Terremoto provocò danni rilevanti e rimane ad oggi ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Scossa diin provincia di. L’area, dove alle 17.50 la terra ha tremato con una magnitudo tra 3.6 e 4.1, dice all’Adnkronos il direttore della sezione di Pisa dell’Ingv, Carlo Meletti, “è una, subito a Sud di, interessata dae sequenze sismiche costanti, che vanno avanti settimane e mesi”. Ilsottolinea che una sequenza abbastanza recente “è stata registrata a fine 2014 inizi 2015 ma sempre di bassa intensità” e senza danni. “Storicamente il sisma più forte registrato in quell’area è accaduto nel 1895, si trattò di unmolto forte e di magnitudo stimata 5.5.. “Quelprovocò danni rilevanti e rimane ad...

