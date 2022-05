Dramma nel Casertano, bambino ferito da colpo di pistola: è grave (Di lunedì 2 maggio 2022) Un episodio inquietante su cui occorrerà fare luce quello accaduto questa mattina a Francolise, nella frazione di Sant’Andrea del Pizzone, in provincia di Caserta. Un bambino di 13 anni, R.P., è stato trovato ferito da un colpo di pistola. Ora versa in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Francolise, bambino di 13 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 maggio 2022) Un episodio inquietante su cui occorrerà fare luce quello accaduto questa mattina a Francolise, nella frazione di Sant’Andrea del Pizzone, in provincia di Caserta. Undi 13 anni, R.P., è stato trovatoda undi. Ora versa in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Francolise,di 13 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

