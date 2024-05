Bicinicco - Stefano ucciso a forbiciate dall’amic - l’ombra della droga | Me lo ha detto Satana

Omicidio in provincia di Udine. Al culmine di un litigio Silvia Comelli , 42 anni di Reana del Rojale (Udine), ha ucciso con un paio di forbici Stefano Iurigh , 43 anni. L’efferato delitto è avvenuto a Bicinicco (Udine) in casa di Stefano Iurigh . Dopo il delitto Silvia Comelli ha lanciato acido ... Continua a leggere>>

Omicidio a Udine, Silvia Comelli uccide stefano Iurigh con forbici e acido: «Me l'ha chiesto Satana» - La tranquilla cittadina di bicinicco, in provincia di Udine, nel cuore del Friuli, è stata scossa da un tragico evento ... Continua a leggere>>

Udine, donna sfregia un amico con l’acido e poi lo uccide a colpi di forbici - Una donna di 42 anni ha ucciso un uomo di 43 anni a colpi di forbici e poi gli ha lanciato dell’acido muriatico sul volto, secondo quanto riportato dai carabinieri. L’omicidio è avvenuto ieri sera ... Continua a leggere>>

Viaggio a bicinicco, il paese incredulo sconvolto dall’omicidio: «Non è mai successo nulla di simile qui» - I residenti non si danno una spiegazione per quanto accaduto in via Roma dove stefano Iurigh è stato accoltellato con coltello e forbici da una conoscene: ... Continua a leggere>>