Maratona dell’Isola d’Elba - centinaia di podisti al via I vincitori

(Di lunedì 6 maggio 2024) Marina di Campo (Isola), 6 maggio 2024 – Il clima ha decisamente favorito i partecipanti alla grande giornata dell’Elba, dove l’ottava edizione della(condita da mezza e 10 km) ha radunato nell’Isoladiprovenienti da ogni parte d’Italia. La partecipazione alla gara è stata numericamente clamorosa, confermando come la prova elbana sia ormai amatissima nel panorama nazionale e non solo. Quest’anno si è infatti registrata una vittoria straniera, quella del francese Julien Gueydon (Menton Marathon) che in 2h33’40” ha prevalso per ben 7’57” su Massimiliano Di Serio (Pol.I’Giglio) mentre terzo è giunto Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi) a 8’56”. In campo femminile l’ex campionessa italiana Federica Moroni aggiunge un’altra vittoria al suo ricco palmares. ...