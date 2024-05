Il regno del pianeta delle scimmie | un film sul potere della conoscenza - secondo Wes Ball

(Di lunedì 6 maggio 2024) La nostra intervista video a Wes, regista de Ildel, nuovo capitolosaga al cinema dall'8 maggio. È stato sulla bocca di tutti negli ultimi tempi, perché è il regista designato per portare su schermo Zelda, di casa Nintendo, per quello che si preannuncia come un adattamento complesso. Prima però c'è Ildel, nuovo capitolo del franchise iniziato negli anni '70 e ripreso nella recente, buona, trilogia. Ed è un ulteriore motivo di interesse vederlo all'opera su un progetto di questa portata, valutarne le capacità sia nell'ottica di proseguire una saga così amata, sia in prospettiva futura in vista di Zelda. Di quel titolo però non abbiamo parlato nella ...

Il regno del pianeta delle Scimmie, intervista al regista Wes Ball - Il regista Wes Ball ha risposto alle nostre domande su Il regno del pianeta delle Scimmie, il nuovo film del franchise nato nel ... Continua a leggere>>

Kingdom of the Planet of the Apes Home Media verrà fornito con una versione non scimmiesca del film - In un'intervista con Ape Nation, il regista Wes Ball ha confermato che potremmo avere la possibilità di vedere quelle versioni precedenti del film. Nella versione home media di Kingdom of the Planet ... Continua a leggere>>

Il regno del pianeta delle Scimmie, le nuove sfide della CGI e della performance capture - In occasione dell'uscita del regno del pianeta delle Scimmie l'8 maggio, abbiamo intervistato tre tecnici e artisti degli effetti visivi della WETA, sangue italiano: Emiliano Padovani, Alessandro Sapo ... Continua a leggere>>