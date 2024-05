Scherma - gli spadisti azzurri si fermano agli ottavi A Cali vince il giapponese Kano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) Prima vittoria in carriera in un Grand Prix per ilKoki. Lo spadista nipponico trionfa a, battendo in finale l’ungherese Gergely Siklosi per 15-8. Stesso medesimo punteggio con cuiha battuto l’altro magiaro Mate Tamas Koch in semifinale, con quest’ultimo che ha dunque condiviso il gradino più basso del podio con il sorprendente egiziano Mohamed Nada Saleh. Se al femminile è stata una giornata davvero eccellente per l’Italia, nella gara maschile, invece, glinon sono riusciti ad andare oltre glidi finale. Proprio Nada Saleh ha messo fine al cammino di Federico Vismara, battuto per 15-12, mentre Koch ha superato Enrico Piatti per 15-10. Nei sedicesimi di finale fatale l’ultima stoccata sia a Davide Di Veroli sia ad Andrea Santarelli, sconfitti ...