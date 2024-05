Come la Gestapo Fascista | duro rimpallo di accuse tra Trump e Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una battaglia all'ultimo voto e uno scambio dipesanti. Mancano ormai solo sei mesi alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e un nuovo sondaggio targato ABC News/Ipsos ha fotografato un elettorato spaccato in due metà: su oltre 2.200 adulti intervistati, esclusi coloro che hanno dichiarato che non voterebbero, il 46% appoggia Donald, il 44% Joe. Intanto i due scaldano i motori e si puntano il dito contro. L'ex presidente Usa Donaldha nuovamente accusato l'amministrazione dell'attuale inquilino della Casa Bianca di aver scatenato un'offensiva giudiziaria nei suoi confronti in vista delle prossime elezioni presidenziali, definendo quella diuna «amministrazione» nel corso di un evento elettorale per la raccolta di fondi in Florida. ...